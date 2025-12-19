Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:51 AM IST
    date_range 19 Dec 2025 8:51 AM IST

    ഫാ​സി​സ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ഒ​രു ജാ​ഗ്ര​ത​യു​ടെ വി​ളി

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ഫാ​ഷി​സം ഒ​രു ഭ​ര​ണ​രീ​തി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും വി​മ​ർ​ശ​ന​ചി​ന്ത​യെ​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ്. ഭ​യം, ഭി​ന്ന​ത, അ​നു​സ​ര​ണ എ​ന്നി​വ​യെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ക്കി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഫാ​ഷി​സം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മ​തം, ജാ​തി, ഭാ​ഷ എ​ന്നി​വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ കാ​ണാം. ഇ​ന്ന് ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ൽ തെ​റ്റാ​യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വെ​റു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ശ​ക്തി സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ, നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ, തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​വി​ധാ​നം ഇ​വ​ക്കെ​ല്ലാം മേ​ലു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും പൗ​ര​ത്വ​ത്തെ ചോ​ദ്യം​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും ബോ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക, വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക, തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക ഇ​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ. സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​വും മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്പ​ര പി​ന്തു​ണ​യും ഭി​ന്ന​താ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ളാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വി​മ​ർ​ശ​ന​ചി​ന്ത​യെ വ​ള​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, ക​ല​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​യി സ​ത്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ, ഫാ​സി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രാ​നു​ള്ള ഇ​ടം കു​റ​യും.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രാ​ളു​ടേ​യും ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടേ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മ​ല്ല ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണ്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും മാ​റ്റം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും എ​ല്ലാ​വ​രും ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ക്ക​ണം.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​ന്ത​രി​ക ശ​ക്തി, ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ൻ്റെ ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ​താ​ണ്. ഈ ​നി​ല​വി​ളി ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യും അ​തേ സ​മ​യം ഒ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ വി​ളി​യാ​യും മാ​റ​ട്ടെ.

