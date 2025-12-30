Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 30 Dec 2025 8:59 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 8:59 AM IST

    സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ ‘റെ​സി​ഡ​ന്റ് റി​മൂ​വ​ൽ’ സേ​വ​നം

    സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ ‘റെ​സി​ഡ​ന്റ് റി​മൂ​വ​ൽ’ സേ​വ​നം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​കീ​കൃ​ത ആ​പ്പാ​യ സ​ഹ​ൽ വ​ഴി അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ട​ക​ക്കാ​രെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​നി സൗ​ക​ര്യം. പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ (പാ​സി) സ​ഹ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ പു​തി​യ ‘റെ​സി​ഡ​ന്റ് റി​മൂ​വ​ൽ’ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്വ​ത്ത് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ റെ​സി​ഡ​ന്റ് ഡാ​റ്റ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്രീ-​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​ത​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - 'Resident Removal' service on Sahal App
