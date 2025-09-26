Begin typing your search above and press return to search.
    26 Sept 2025 1:14 PM IST
    26 Sept 2025 1:14 PM IST

    റെ​സി​ഡ​ൻ​സി മേ​ഖ​ല സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി മേ​ഖ​ല സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ് നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​വാ​സ് അ​ൽ റൗ​മി അ​ൽ ഷാ​മി​യ, ഹ​വ​ല്ലി, ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ പേ​പ്പ​ർ ര​ഹി​ത​മാ​കു​മെ​ന്നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കി കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി സം​യോ​ജി​ത സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​സ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ‘സ​ഹ​ൽ’ ആ​പ്പ് വ​ഴി സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​തി​വ് ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സേ​വ​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ റൗ​മി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:ResidencyKuwait Newsgulf news malayalam
