Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightതാ​മ​സാ​നു​മ​തി,...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:58 AM IST

    താ​മ​സാ​നു​മ​തി, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ര​ണ്ട് പു​തി​യ ഇ-​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    താ​മ​സാ​നു​മ​തി, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: താ​മ​സാ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ൽ, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ ഇ​നി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ചെ​യ്യാം.ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം​സ് വ​ഴി, റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് വ​കു​പ്പു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് സേ​വ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (18) പ്ര​കാ​രം സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള സ​ര്‍വീ​സ് ആ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (18) ൽ ​നി​ന്നു​ള്ള പെ​ർ​മി​റ്റ് ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (14) പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തു​വ​ഴി സ​മ​യ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ലാ​ഭി​ക്കാ​നു​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kuwaitnewsResidence permitgulf news malayalam
    News Summary - Residence permit, residency permit change online
    Similar News
    Next Story
    X