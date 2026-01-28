Begin typing your search above and press return to search.
    ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹ നി​റ​വി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ​ത് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ

    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി
    ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹ നി​റ​വി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ​ത് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹ നി​റ​വി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ എം​ബ​സി റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം കൊ​ണ്ടാ​ടി.

    രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി​ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വാ​യി​ച്ചു​കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു.

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും എം​ബ​സി​യു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹം അ​ല​യ​ടി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ​തു​റ​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി പേ​ർ എം​ബ​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി. ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞും ചെ​റു​കൊ​ടി​ക​ൾ കൈ​യി​ലേ​ന്തി​യു​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ്​​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ദേ​ശ​ഭ​ക്തി നി​റ​ഞ്ഞ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടേ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, മ​റ്റ് ​പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ, ഗാ​ർ​ഹി​ക ജോ​ലി​ക്കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​നി​ട​യി​ലും ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി.

    News Summary - Republic Day celebrated
