    Kuwait
    date_range 28 Dec 2025 9:41 AM IST
    date_range 28 Dec 2025 9:41 AM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി: റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി താ​വോ​ൺ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ലെ​യ്ൻ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​റാം റി​ങ് റോ​ഡ്‌, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ റോ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ ബി​ദ റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദി​ശ​യി​ൽ, അ​ലി തു​ന​യ്യാ​ൻ അ​ൽ ഉ​തൈ​ന സ്ട്രീ​റ്റു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ക.

    ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും ലൈ​ൻ അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

