Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:13 PM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി: റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി: റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖൈ​ത്താ​നി​ലെ കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ റോ​ഡി​ൽ ഇ​രു ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഇ​ട​ത്തെ ഫാ​സ്റ്റ് ലൈ​ൻ 21 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ മു​സൈ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ഫി​ഫ്ത്ത് റി​ങ് റോ​ഡ് വ​രെ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് സൊ​സൈ​റ്റി ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റി​ങ് റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ഗം വീ​ണ്ടും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു. ഈ ​റോ​ഡ് പി​ന്നീ​ട് വീ​ണ്ടും അ​ട​ക്കും. പു​തി​യ തീ​യ​തി മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsRoad closedRepair Works
    News Summary - Repair work: Road will be closed
