Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    18 Oct 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:37 PM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി: റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി: റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യുടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി അ​ൽ സൂ​ർ, ഖ​ലീ​ജ് സ്ട്രീ​റ്റു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ റൗ​ണ്ട്എ​ബൗ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ അ​സം​ബ്ലി ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന അ​ൽ സൂ​ർ സ്ട്രീ​റ്റി​ന്റെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് റോ​ഡി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റു​വ​രെ ഭാ​​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക.

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ബ​ദ​ൽ വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും ട്രാ​ഫി​ക് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും വ​കു​പ്പ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മെ​ന്ന് ​ഗ​താ​​ഗ​ത​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Road closedrepair workgulf news malayalam
    News Summary - Repair work: Road will be closed
