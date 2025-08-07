Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:30 AM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി: ഫാ​സ്റ്റ്, മി​ഡി​ൽ ലെ​യ്നു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടും

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി: ഫാ​സ്റ്റ്, മി​ഡി​ൽ ലെ​യ്നു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹ​വ​ല്ലി ഡ​മാ​സ്ക​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ ഫാ​സ്റ്റ്, മി​ഡി​ൽ ലെ​യ്നു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഫോ​ർ​ത്ത് റിം​ഗ് റോ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചാം റിം​ഗ് റോ​ഡ് വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ക.

    തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ബ​ദ​ൽ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ട്രാ​ഫി​ക് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ആ​റു മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    Gulf NewsRoad closedRepair Works
