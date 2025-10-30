Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​വാ​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 1:40 PM IST

    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ 2.5 ബി​ല്യ​ൺ ദി​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ 2.5 ബി​ല്യ​ൺ ദി​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ 2.5 ബി​ല്യ​ൺ ദി​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 2025 ആ​ദ്യ പാ​ത​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. 2024 ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 2.053 ബി​ല്യ​ൺ ദി​നാ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 487 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​റി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്.

    മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, കു​വൈ​ത്ത് ദി​നാ​റി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ് മു​ൻ നി​ര​യി​ൽ. ഈ​ജി​പ്ത്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ശ​ത​മാ​നമുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Migrant workersKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Remittances from migrant workers rise to 2.5 billion dinars
    Similar News
    Next Story
    X