Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 1:53 PM IST

    വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മാ​ധ്യ​മ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളും കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്രം സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ടും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം. മാ​ധ്യ​മ തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsLatest Newsnews source
    News Summary - Rely on official sources for news.
    Similar News
    Next Story
    X