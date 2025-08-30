Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:03 AM IST

    ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ശ്വാ​സം; കു​വൈ​ത്തിൽ അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച മു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​യും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ താ​പ​നി​ല കു​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​യ ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ. വാ​യു പി​ണ്ഡ​ത്തി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖ​രാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ടു​ത്ത പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് മി​ത​മാ​യ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്രാ​രം​ഭ സൂ​ച​ന​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ൾ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. ഉ​ച്ച മു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും അ​ൽ ഖ​രാ​വി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ പൊ​ടി മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​കൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​യു​ടെ അ​ള​വ് കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും വൈ​കി​യു​ള്ള തു​ട​ക്കം, പൊ​ടി നി​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ, മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കു​റ​ഞ്ഞ ചൂ​ട് എ​ന്നി​വ അ​ന​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ലെ ഡേറ്റ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ത​ണു​ത്ത​തും മ​ഴ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​ആ​ഴ്ച തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഈ​ർ​പ്പം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് തു​ട​രും. സെ​പ്റ്റം​ബ​റോ​ടെ രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങും.

    കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ക​ന​ത്ത ചൂ​ടും ഈ​ർ​പ്പ​വും തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ക്കെ​തി​രെ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖ​രാ​വി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ശ്വ​സ​ന സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ചൂ​ടി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​നും, പ​ക​ൽ നേ​രി​ട്ട് സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.അ​തേ​സ​മ​യം, ചൂ​ടു​കാ​ലം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പു​റം തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31വ​രെ രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു പു​റം തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

