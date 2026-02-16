ദുരിതാശ്വാസ കാമ്പയിൻ തുടരും; സിറിയൻ, ഫലസ്തീൻ അഭയാർഥികളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് നാമ ചാരിറ്റിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് സോഷ്യൽ റിഫോം സൊസൈറ്റിയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമാ ചാരിറ്റി, സിറിയൻ, ഫലസ്തീൻ അഭയാർഥികളെയും ജോർഡനിലെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതിനായി ദുരിതാശ്വാസ കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. കാമ്പയിൻ ഏകദേശം 700 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു.
ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ, ചൂടാക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, വിറക് കെട്ടുകൾ എന്നിവയും വിതരണം ചെയ്തു.
200 കുട്ടികൾക്ക് ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങളും നൽകി. സഹായ വിതരണത്തിനൊപ്പം ഉത്തരവാദിത്തവും മാനുഷിക താൽപര്യവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ, ഫീൽഡ് അനുഭവമായി ഈ സംരംഭം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നാമ ചാരിറ്റി വികസന, ദുരിതാശ്വാസ മേഖല മേധാവി ഖാലിദ് അൽ ശമ്മരി പറഞ്ഞു. അടിയന്തര മാനുഷിക സഹായവും ഗുണനിലവാരമുള്ള സംരംഭങ്ങളും നാമ ചാരിറ്റി തുടർന്നും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ജോർഡനിലെ കുവൈത്ത് എംബസി, കുവൈത്ത് മാനുഷിക സംഘടനകൾക്ക് നൽകുന്ന ഗണ്യമായ പിന്തുണ എന്നിവക്ക് അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.
