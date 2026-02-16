Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ കാ​മ്പ​യി​ൻ തു​ട​രും; സി​റി​യ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് നാ​മ ചാ​രി​റ്റി

    കാ​മ്പ​യി​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം 700 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ട്ടു
    നാ​മ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സോ​ഷ്യ​ൽ റി​ഫോം സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ന​മാ ചാ​രി​റ്റി, സി​റി​യ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​മ്പ​യി​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം 700 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ട്ടു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ൾ, ചൂ​ടാ​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വി​റ​ക് കെ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    200 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തവും മാ​നു​ഷി​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഫീ​ൽ​ഡ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി ഈ ​സം​രം​ഭം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നാ​മ ചാ​രി​റ്റി വി​ക​സ​ന, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല മേ​ധാ​വി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ശമ്മ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും നാ​മ ചാ​രി​റ്റി തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി, കു​വൈ​ത്ത് മാ​നു​ഷി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഗ​ണ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

