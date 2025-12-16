Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    16 Dec 2025 1:54 PM IST
    16 Dec 2025 1:54 PM IST

    പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം; ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സ​കാ​ത് ഹൗ​സും സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം; ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സ​കാ​ത് ഹൗ​സും സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ശേ​ഷം ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​കാ​ത് ഹൗ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ല​ഹ​രി​ക്ക് അ​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സ​കാ​ത് ഹൗ​സും സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, മാ​നു​ഷി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സു​ര​ക്ഷാ​പ​ര​വു​മാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യ​ു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം ന​വീ​ക​ര​ണം, പ​രി​പാ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ. ല​ഹ​രി ആ​സ​ക്തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും അ​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

