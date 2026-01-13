Begin typing your search above and press return to search.
    ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് 120 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം

    ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​ക്ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് 120 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ ജ​നി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 120 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​മ​യ​പ​രി​ധി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് മ​ന്ത്രി​ത​ല ഉ​ത്ത​ര​വും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വ് 120 ദി​വ​സ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. സി​വി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ഡേ​റ്റ​യു​ടെ കൃ​ത്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മാ​റ്റ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

