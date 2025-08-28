Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    28 Aug 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:27 AM IST

    റീന സെബാസ്റ്റിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    farewell
    റീ​ന സെ​ബാ​സ്റ്റി​ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം റെസി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​യും കു​വൈ​ത്ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം ​െറ​സി​ഡന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത വേ​ദി അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന റീ​ന സെ​ബാ​സ്റ്റി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ സ​മ​യം മു​ത​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന റീ​ന സെ​ബാ​സ്റ്റി​ൻ 22 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ​ശി​കു​മാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൈ​ജി​ൽ, ജി​ൻ​സ്, രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ റീ​ന സെ​ബാ​സ്റ്റി​ന് കൈ​മാ​റി.

    Girl in a jacket

    expatriate Gulf News Farewell Kuwait News
    Reena Sebastian gives farewell
