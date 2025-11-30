Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Nov 2025 11:45 AM IST
    30 Nov 2025 11:45 AM IST

    ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ൽ

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും
    ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മു​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തി വി​ശ​ദ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കും.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ സം​സ്കാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും മാ​ന്യ​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

