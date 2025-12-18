Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:14 AM IST

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി:​രാ​ജ്യ​ത്തെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഉ​ൾ​റോ​ഡു​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള ഫു​ട്പാ​ത്തു​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പു​ന:​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഫു​ട്പാ​ത്തു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യ​ണം. കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ അ​ൻ​സി​യാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. ശ​രി​യാ​യ ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം, അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത, മ​ങ്ങി​യ തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ, ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ അ​ൻ​സി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Recommendations to ensure the safety of pedestrians
    Similar News
    Next Story
    X