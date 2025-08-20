Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:15 AM IST

    റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്; നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി

    നടപടികളുടെ പുരോഗതി മന്ത്രിസഭ പരിശോധിച്ചു
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖ്, ഖൈ​ത്താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ണ്ട് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, വാ​ണി​ജ്യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ഹ​രി​ത സം​രം​ഭ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല പൊ​തു സേ​വ​ന സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി റോ​ഡു​ക​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചി​ല വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    TAGS:real estateViolationsStrict ActionKuwait News
    News Summary - Real estate; Strict action against violations
