ആർ.ബി. പ്രമോദിനും ബിന്ദു പ്രമോദിനും കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അസോസിയേഷൻ രക്ഷാധികാരി ആർ.ബി പ്രമോദ്, ഭാര്യ മഹിളാവേദി മുൻ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ബിന്ദു പ്രമോദ് എന്നിവർക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. അബ്ബാസിയ ആസ്പെയർ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രാഗേഷ് പറമ്പത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അസോസിയേഷൻ, രക്ഷാധികാരി സിറാജ് എരഞ്ഞിക്കൽ, ടി.കെ. നജീബ്, മഹിളാവേദി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷഹൈജാ സഹീർ, സെക്രട്ടറി ടി.എസ്. രേഖ, ടി.വി. അസ്ലം എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി. ഇരുവരും അസോസിയേഷന് നൽകിയ സേവനം പ്രശംസനീയവും അഭിനന്ദനാർഹവുമാണെന്നും വിശ്രമ ജീവിതം സന്തോഷകരവും സമാധാന പൂർണവുമാകട്ടെയെന്നും ചടങ്ങിൽ ആശംസിച്ചു. ആർ.ബി പ്രമോദ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.വി. ഷാജി സ്വാഗതവും അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ സി. ഹനീഫ് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇരുവർക്കും അസോസിയേഷന്റെ മെമന്റോ ചടങ്ങിൽ കൈമാറി.
