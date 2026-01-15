Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    15 Jan 2026 11:10 AM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 11:10 AM IST

    ആ​ർ.​ബി. പ്ര​മോ​ദി​നും ബി​ന്ദു പ്ര​മോ​ദി​നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    ആ​ർ.​ബി. പ്ര​മോ​ദി​നും ബി​ന്ദു പ്ര​മോ​ദി​നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    ആ​ർ.​ബി. പ്ര​മോ​ദി​നും ബി​ന്ദു പ്ര​മോ​ദി​നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മെമ​ന്റോ

    കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ർ.​ബി പ്ര​മോ​ദ്, ഭാ​ര്യ മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി മു​ൻ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ബി​ന്ദു പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ഗേ​ഷ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി​റാ​ജ് എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, ടി.​കെ. ന​ജീ​ബ്, മ​ഹി​ളാ​വേ​ദി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹൈ​ജാ സ​ഹീ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​സ്. രേ​ഖ, ടി.​വി. അ​സ്‍ലം എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ഇ​രു​വ​രും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​നം പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​വും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണെ​ന്നും വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​തം സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വും സ​മാ​ധാ​ന പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സി​ച്ചു. ആ​ർ.​ബി പ്ര​മോ​ദ് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ഷാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ സി. ​ഹ​നീ​ഫ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ മെ​മന്റോ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.

    TAGS:Kuwait NewsKozhikode District Associationgulf news malayalam
    News Summary - R.B. Pramod and Bindu Pramod on a visit to Kozhikode District Association
