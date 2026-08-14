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    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 11:48 AM IST

    ഈജിപ്തിലേക്ക് കടത്താൻ​ ​ശ്രമിച്ച റേഷൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി

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    ഈജിപ്തിലേക്ക് കടത്താൻ​ ​ശ്രമിച്ച റേഷൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി
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    കുവൈത്തിൽനിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് റേഷൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കടത്താനുള്ള ശ്രമം സുലൈബിയ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം പിടികൂടിയപ്പോൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽനിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് റേഷൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കടത്താനുള്ള ശ്രമം കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ തടഞ്ഞു. സുലൈബിയ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിരവധി ട്രക്കുകളിൽനിന്ന് വലിയ അളവിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. സംശയം തോന്നിയ ട്രക്കുകളിൽ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമം കണ്ടെത്തിയത്.

    ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കള്ളക്കടത്ത് തടയാനും രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുമായി പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Egyptkuwait customsration smugglingFood smuggling
    News Summary - Ration food items seized while trying to smuggle them to Egypt
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