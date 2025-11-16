Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    16 Nov 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    16 Nov 2025 11:33 AM IST

    ഗു​ലാം അ​ലി​ക്കൊ​പ്പം അ​പൂ​ർ​വ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    ആത്മ നി​ർ​വൃ​തി​യി​ൽ ‘മെ​ഹ്ഫി​ൽ ഇ സ​മ’
    ഗു​ലാം അ​ലി​ക്കൊ​പ്പം അ​പൂ​ർ​വ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ
    ഇ​ർ​ഫാ​ൻ എ​രൂ​ത്തും ജാ​വേ​ദ് അ​സ്‍ല​മും ഗു​ലാം അ​ലി​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ഖ്യാ​ത ഗ​സ​ൽ ഗാ​യ​ക​ൻ ഗു​ലാം അ​ലി​ക്കൊ​പ്പം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ന്റെ നി​ർ​വൃ​തി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി ഖ​വാ​ലി ബാ​ന്റാ​യ ‘മെ​ഹ്ഫി​ൽ ഇ ​സ​മ’ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​രാ​യ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ എ​രൂ​ത്തും, ജാ​വേ​ദ് അ​സ്‍ല​മും.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഗ​സ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഗു​ലാം അ​ലി​യെ നേ​രി​ൽ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ഇ​രു​വ​രും മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ക്കൊ​പ്പം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്.​ഗു​ലാം അ​ലി താ​മ​സി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ കോ​സ്റ്റ ഡെ​ൽ സോ​ൾ ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും താ​മ​സി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ വെ​ച്ച് ദീ​ർ​ഘ​സ​മ​യം ഗു​ലാം അ​ലി, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ൻ ആ​മി​ർ അ​ലി ഖാ​ൻ, ചെ​റു​മ​ക​ൻ നാ​സി​ർ അ​ലി ഖാ​ൻ, മ​റ്റ് ആ​ർ​ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും സം​ഗീ​ത​ത്തിന്റെവി​വി​ധ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി ‘മെ​ഹ്ഫി​ൽ ഇ സ​മ’ പ്ര​ധാ​ന ഗാ​യ​ക​നാ​യ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ എ​റൂ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹോ​ട്ട​ൽ ലോ​ബി​യി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പാ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തും ആ​ഹ്ലാ​ദ നി​മി​ഷ​മാ​യി ഇ​ർ​ഫാ​നും, ജാ​വേ​ദ് അ​സ്‍ല​മും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ർ​ഫാ​ന്റെ പാ​ട്ടും ജാ​വേ​ദി​ന്റെ സി​ത്താ​ർ വാ​യ​ന​യും ഗു​ലാം അ​ലി​യും സം​ഘ​വും കേ​ട്ട് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സം​ഗീ​ത വ​ഴി​യി​ൽ ഓ​ർ​മ​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കി​ട്ടി​യ അ​സു​ല​ഭ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​വൃ​തി.​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​ഗ​ജീ​ത് സി​ങ് ട്രി​ബൂ​ട്ട് സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യാ​ണ് ഗു​ലാം അ​ലി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. മ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്നോ​വ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി നേ​രി​ൽ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഷ​ഹ​ബാ​സ് അ​മ​നും, കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ളും ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ കു​വൈ​ത്ത് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    X