Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:16 AM IST

    റാ​ന്നി പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റാ​ന്നി പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റാ​ന്നി പ്ര​വാ​സി സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഫാ.​ഡോ.​ഫെ​നോ എം ​തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ൽ ചാ​ക്കോ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ൽ മു​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫി​ലി​പ്പ് കോ​ശി, മു​ൻ ഉ​പ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു (സാ​മോ​ൻ ), റാ​ന്നി കോ​ളേ​ജ് അ​ലു​മ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി​ബി മാ​ത്യു, ഫാ.​അ​നീ​ഷ്‌ സി ​സ്‌​ക​റി​യ, ലേ​ഡി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​മി പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് മ​ണി​മ​ലേ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ൺ സേ​വി​യ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    റാ​ന്നി പ്ര​വാ​സി സം​ഘം വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​നാ​ട് മ​ന്ന​ൻ ആ​യി അ​നീ​ഷ് ചെ​റു​ക​ര​യും, മ​ങ്ക​യാ​യി ര​മ്യ മ​ജോ​യും, കു​ട്ടി മ​ന്ന​നാ​യി ഷാ​രോ​ൺ തോ​മ​സും, കു​ട്ടി മ​ങ്ക​യാ​യി സാ​ൻ​സി​യ ആ​ൻ ജേ​ക്ക​ബും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.ഉ​പ​രി​പ​ഠ​നാ​ർ​ഥം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണസ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationKuwait NewsRanni Pravasi Sangham Kuwait
    News Summary - Ranni Pravasi Sangham celebrates Onam in Kuwait
