Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightരാ​മ​പു​രം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:50 AM IST

    രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു എ​ബ്ര​ഹാം,

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ചെ​സ്സി​ൽ ചെ​റി​യാ​ന് കൂ​പ്പ​ൺ കൈ​മാ​റി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ഖൈ​താ​ൻ രാ​ജ​ധാ​നി പാ​ല​സ് റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ കൂ​പ്പ​ൺ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം സ​ബി​ൻ ഇ​ഞ്ച​നാ​നി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു എ​ബ്ര​ഹാം, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ചെ​സ്സി​ൽ ചെ​റി​യാ​ന് കൂ​പ്പ​ൺ കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ബി സ്‌​ക​റി​യ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റോ​ബി ജോ​ൺ, അ​നൂ​പ് അ​ല​നോ​ലി​ക്ക​ൽ, ജോ​ബി​ൻ ഏ​റ​ത്ത്, അ​ജോ തോ​മ​സ്, നോ​ബി​ൻ, ഹ​രി, ബോ​ബി​ൻ, ജ​യേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും

    വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളാ​യ മ​റ്റു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsRamapuram AssociationCoupon Publication
    News Summary - Ramapuram Association Onaghosha coupon publication
    Similar News
    Next Story
    X