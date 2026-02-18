Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    18 Feb 2026 2:11 PM IST
    Updated On
    18 Feb 2026 2:11 PM IST

    രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​മ​പു​രം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ 16ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ബി​ൻ ഏ​റ​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ചെ​സ്സി​ൽ ചെ​റി​യാ​ൻ, അ​നൂ​പ് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ്, മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി ഏ​റ​ത്ത്, ബി​ജു പു​ളി​ക്ക​ൽ, ജൈ​ബി പൂ​പ്പ​ള്ളി​ൽ, മ​ഞ്ജു ചെ​സ്സി​ൽ , ജി​ജോ കു​ഴു​മ്പി​ൽ, തോ​മ​സ് മാ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും, പ​ര​സ്പ​ര സ്നേ​ഹ​വു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ശ​ക്തി​യെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജോ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ജി​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പ​ടു​ത്തി. ആ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ‘റാ​ക് ഓ​പ​ൺ- 2026’ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഏ​പ്രി​ൽ 24ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

