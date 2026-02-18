Begin typing your search above and press return to search.
    18 Feb 2026 2:00 PM IST
    18 Feb 2026 2:00 PM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ ശ​രീ​ര​ത്തെ​യും മ​ന​സ്സി​നെ​യും ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും –ഡോ.​ ന​ഹാ​സ് മാ​ള

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ‘മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ പ​ഠ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഡോ.​ ന​ഹാ​സ് മാ​ള സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ‘മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ പ​ഠ​ന സം​ഗ​മം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ​ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റെ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ശ​രീ​ര​ത്തെ​യും മ​ന​സ്സി​നെ​യും ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ സം​സ്‌​കൃ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​ഐ.​ജി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ന​ബീ​ൽ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ഷ​ർ അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​ഐ.​ജി കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക് യൂ​സ​ഫ്, കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ്, അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ സാ​ൽ​മി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷം​നാ​ദ് ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ), ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത് (കെ.​എം.​സി.​സി), സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ (ഐ.​എം.​സി.​സി), അ​ന​സ് ത​റ​യി​ൽ (ജി.​എം. മം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ), ഫൈ​സ​ൽ (ന​ജാ ഓ​ട്ടോ പാ​ർ​ട്സ്) എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​സി​ഫ് ഖാ​ലി​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​സീ​ഫ് സ​ജ്ജാ​ദ് സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ത്തി.

    വി.​കെ.​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത്, നി​സാ​ർ കെ ​റ​ഷീ​ദ്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മാ​ള, റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ, ദി​ൽ​ഷാ​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ലാം ഒ​ല​ക്കോ​ട്, ആ​സി​ഫ് പാ​ല​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​സ്‌​ല​ഹ്, ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:ramadanKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ramadan will purify the body and mind – Dr. Nahas Mala
