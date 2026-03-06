Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    6 March 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 11:26 AM IST

    ത​വ​ക്കു​ലി​ന്റെ ശ​ക്തി

    ത​വ​ക്കു​ലി​ന്റെ ശ​ക്തി
    വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ധൈ​ര്യ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ശ​ക്തി​യാ​ണ് ത​വ​ക്കു​ൽ അ​ഥ​വാ ലോ​ക​ര​ക്ഷി​താ​വാ​യ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ൽ ഭ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ക്ക​ൽ. ജീ​വി​തം മു​ഴു​വ​നാ​യും, വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യും ത​വ​ക്കു​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ൽ ഭ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​കു​ന്നു’, ‘തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്താ​ൽ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ൽ ഭ​ര​മേ​ല്പി​ക്കൂ” തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ കാ​ണാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ചി​ല​യാ​ളു​ക​ൾ ത​വ​ക്കു​ലി​നെ കു​റി​ച്ച് തെ​റ്റാ​യ ധാ​ര​ണ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി അ​ധ്വാ​നി​ക്കാ​തെ, കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ദൈ​വ​ഹി​ത​ത്താ​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ​വ​ർ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​ൻ ത​ന്റെ ക​ഴി​വി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര പ​രി​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​തി​ന്റെ ഫ​ലം അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ത​വ​ക്കു​ൽ. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​വും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ശ്ര​മ​വും ഒ​ന്നി​ച്ചു ചേ​രു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ത​വ​ക്കു​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഒ​രാ​ൾ ന​ബി​യോ​ടു ചോ​ദി​ച്ചു- എ​ന്റെ ഒ​ട്ട​ക​ത്തെ വി​ട്ട​യ​ച്ച് ഞാ​ൻ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ൽ ത​വ​ക്കു​ൽ ചെ​യ്യ​ട്ടെ​യോ? അ​വി​ടു​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു- അ​തി​നെ കെ​ട്ടി​യി​ടു​ക; പി​ന്നെ ത​വ​ക്കു​ൽ ചെ​യ്യു​ക. ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​യാ​ൾ ത​ന്റെ ഒ​ട്ട​ക​ത്തെ ക​യ​റി​ൽ ബ​ന്ധി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ, അ​യാ​ൾ തി​രി​ച്ച് വ​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​ട്ട​കം അ​തി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. മ​നു​ഷ്യ​ൻ ത​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഫ​ലം അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ യു​ക്തി​ക്കും തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നും ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്തം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ല​ല്ലെ​ന്ന അ​റി​വും; ശ്ര​മം ത​ന്റെ​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ഫ​ലം അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റേ​താ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​വും മ​നു​ഷ്യ​നെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും, ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും, കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ൽ ഭ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും മ​നു​ഷ്യ​നെ ത​ള​ർ​ത്തു​ക​യി​ല്ല. സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു മു​മ്പി​ൽ അ​ല്ലാ​ഹു പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ഴി​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

