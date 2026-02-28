Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Feb 2026 2:07 PM IST
    28 Feb 2026 2:07 PM IST

    ദാ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ ദ​ർ​ശ​നം

    ദാ​നം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ ദ​ർ​ശ​നം
    ഇ​സ്‌​ലാം ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ മ​ത​മ​ല്ല. ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളും ആ​ത്മീ​യ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള​തോ​ടൊ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്. സ​മ്പ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യു​ള്ള​ത് പോ​ലെ, അ​തി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ദ​ർ​ശ​നം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഐ​ച്ഛി​ക ദാ​നം പോ​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ ദാ​ന​വും ഉ​ണ്ട്.

    പ​രി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ ധാ​രാ​ളം സൂ​ക്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​കാ​ത്തി​നെ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ത്ത് പ​റ​യു​ന്നു: ‘നി​ങ്ങ​ൾ ന​മ​സ്കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും സ​കാ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക’. ന​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ദാ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണി​ത്. സ​മ്പ​ത്ത് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മു​ള്ള​ത​ല്ല, പ​ങ്കി​ടാ​ൻ കൂ​ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്. സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ സ​മ്പ​ത്തി​ൽ ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ വി​ഹി​തം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ഇ​സ്‌​ലാം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി പ​റ​ഞ്ഞു: ‘ദാ​നം സ​മ്പ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തു​ക​യി​ല്ല’. ഈ ​വ​ച​നം ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വ​ശ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് മ​ന​സ്സി​നെ പി​ശു​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു, ഹൃ​ദ​യ വി​ശാ​ല​ത ന​ൽ​കു​ന്നു, ഉ​ള്ളി​ൽ ക​രു​ണ​യും സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ ദാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്നു. അ​ത് പ​ങ്കി​ട​ലി​ന്റെ​യും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ​യും മാ​സ​മാ​ണ്. ദാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ ആ​രാ​ധ​ന​യാ​ക്കി​യ ദ​ർ​ശ​നം മ​നു​ഷ്യ​നെ സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​നാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കൈ​ക​ൾ എ​ന്നും ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും. ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ൻ എ​ന്നും ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യും, വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ൻ എ​ന്നും വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​യി​യാ​യ ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത​ല്ല ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട. ഇ​ന്ന​ത്തെ സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​വ് നാ​ള​ത്തെ ദാ​ദാ​വാ​യി മാ​റ​ണം. വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മാ​ക​ണം.

