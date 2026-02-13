Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 9:02 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ: പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    റ​മ​ദാ​ൻ: പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഷോ​പ്പി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്ന ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​പ​ണി​ക​ളെ​യും റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, കോ​ഫി ഷോ​പ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ചി​ല ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭാ​രം കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ലേ​ബ​ലി​ങ് ഇ​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​ല പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ല ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ട​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സെ​ടു​ത്ത​താ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1,000 മു​ത​ൽ 3,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ൻ​സാ​രി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി. റ​മ​ദാ​ൻ സീ​സ​ണി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​പ​ണി സു​താ​ര്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    TAGS:ramadangulfnewsgulfnewsmalayalam
