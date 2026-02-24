Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 10:09 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ, ഈ​ദ് വ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം; 364 ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചു

    റ​മ​ദാ​ൻ, ഈ​ദ് വ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം; 364 ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​യ​ർ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റ​മ​ദാ​ൻ, ഈ​ദ് വ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം’ വ​ഴി 364 ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​ഐ.​സി.​ഒ) അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ൾ, റ​മ​ദാ​ൻ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഈ​ദ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 1,820 വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തു.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലും പെ​രു​ന്നാ​ളി​ലും ദ​രി​ദ്ര​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ഐ.​ഐ.​സി.​ഒ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​യ​താ​യി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​സാ​മൂ​ഹി​ക അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​രം​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    TAGS:newsramadaneid
    News Summary - Ramadan and Eid clothing exhibition; 364 poor families helped
