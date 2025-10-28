Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ഴ എ​ത്താ​ൻ വൈ​കും;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:09 AM IST

    മ​ഴ എ​ത്താ​ൻ വൈ​കും; ന​വം​ബ​ർ 10 ന് ​മു​മ്പ് മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ഴ എ​ത്താ​ൻ വൈ​കും; ന​വം​ബ​ർ 10 ന് ​മു​മ്പ് മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷ​ണം
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ഴ എ​ത്താ​ൻ വൈ​കും. ന​വം​ബ​ർ 10 ന് ​മു​മ്പ് മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​തീ​യ​തി​ക്ക് മു​മ്പ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ആ​കാ​ശം തെ​ളി​ഞ്ഞ​തും വാ​യു വെ​ളി​ച്ച​മു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ലും ഇ​ത് മാ​റു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല ഏ​ക​ദേ​ശം 35 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 29 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ആ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ബ്ദ​ലി, വ​ഫ്ര കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ലും പു​ല​ർ​ച്ച കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 15 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും പ​ര​മാ​വ​ധി 19 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സു​മാ​യി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് ഹീ​റ്റ് ഐ​ല​ൻ​ഡ് പ്ര​തി​ഭാ​സം മൂ​ല​മാ​ണ്. ന​ഗ​രം പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ചൂ​ട് ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​ത് പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഒ​രു ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    താ​പ​നി​ല കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. മ​ര​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ട് 12 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ​ഥ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainEnvironmentGulf NewsClimate News
    News Summary - Rains are expected to arrive late; no rain is expected before November 10
    Similar News
    Next Story
    X