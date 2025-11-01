Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 8:49 AM IST

    ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ മ​ഴ ന​മ​സ്കാ​രം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.30നാ​കും ന​മ​സ്കാ​രം.

    മ​ഴ തേ​ട​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍റെ ച​ര്യ​യാ​ണെ​ന്നും, അ​തി​നെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ലി​യ​താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​ർ അ​യ​ച്ചു.

    വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും, പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നും, ഇ​മാ​മു​മാ​രോ​ടും ഖ​ത്തീ​ബ്മാ​രോ​ടും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

