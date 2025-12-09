Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:20 PM IST

    മ​ഴ എ​ത്തു​ന്നു... വ്യാ​ഴാ​ഴ്ചവ​രെ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും മ​ഴ​യും

    മ​ഴ എ​ത്തു​ന്നു... വ്യാ​ഴാ​ഴ്ചവ​രെ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും മ​ഴ​യും
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ഴ​യും ത​ണു​പ്പും എ​ത്തു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മ​ഴ​യു​ടെ ല​ക്ഷ​ണം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ചവ​രെ അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​യും ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലെ​യും മ​ർ​ദ​ത്തി​ലെ വ്യ​തി​യാ​നം മ​ഴ​​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ​ഥ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദ​റാ​ർ അ​ൽ അ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ടി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും ഉ​ണ്ടാ​കാം.

    ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​വ​രെ ഇ​ട​ക്കി​ടെ മ​ഴ തു​ട​രും.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​തി​വാ​യി കാ​റ്റ് വീ​ശും. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റ് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ല​ാവ​സ്ഥ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഠി​ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ കാ​ല​ഘ​ട്ടം ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​തി​വി​ലും വൈ​കി​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഈ ​മാ​സം ആ​റി​ന് മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഡി​സം​ബ​ർ പ​കു​തി​യോ​ടെ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    39 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ ജ​നു​വ​രി 15 ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    Kuwait News weather news Chance of rain gulf news malayalam
    News Summary - Rain is coming... Unsettled weather and rain expected until Thursday
