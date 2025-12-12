Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്; മ​ഴ​യും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും തു​ട​രും

    ഈ ​ആ​ഴ്ച ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ​ക്കും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത
    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ത്ത് തെ​ളി​ഞ്ഞ മ​ഴ​വി​ല്ല്. അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫി​സ നാ​സ​ർ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ദൃ​ശ്യം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന മ​ഴ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ക്ക​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ എ​ത്തി. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ന​ത്ത മ​ഴ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി. മ​ഴ താ​പ​നി​ല​യി​ലും വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കി. പ​ക​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 22 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ത്രി കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 11 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും മു​ത​ൽ 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം നേ​രി​യ​തോ ഇ​ട​വി​ട്ട​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദ​റാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ​ക​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പൊ​തു​വെ മി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ണു​പ്പു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കും.

    ത​ണു​പ്പു നി​റ​ഞ്ഞ

    ദി​ന​ങ്ങ​ൾ...

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നേ​രി​യ​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​കും. വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം ഇ​ട​ക്കി​ടെ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 21ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 23ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പു​നി​റ​ഞ്ഞ​താ​കും. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാം.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച നേ​രി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യി​രി​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​രം നേ​രി​യ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 21 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 23 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ണു​പ്പു​ള്ള​തും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​വു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം.

    മ​ഴ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പു​നി​റ​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    TAGS:gulfnewsKuwaitwinter
