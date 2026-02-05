റഫീഖ് കോട്ടപ്പുറത്തിന് കെ.എം.സി.സി സ്വീകരണംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.എം.സി.സി മുൻ കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് കോട്ടപ്പുറത്തിന് കുവൈത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ഫർവാനിയ കെ.എം.സി.സി ഓഫിസിൽ ചേർന്ന സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് റഊഫ് മശ്ഹൂർ തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. അസീസ് തിക്കോടി, റഫീഖ് കോട്ടപ്പുറത്തിനെ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു.
ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ടി.ടി. സലീം, ഭാരവാഹികളായ ഹാരിസ് വള്ളിയോത്ത്, ഫാസിൽ കൊല്ലം, ഷാഹുൽ ബേപ്പൂർ, സലാം ചെട്ടിപ്പടി, അജ്മൽ വേങ്ങര, താഹ കോട്ടക്കൽ, മുസ്തഫ കമാൽ, റസാഖ് അയ്യൂർ, സാബിത്ത് ചെമ്പിലോട് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു. അബ്ദുൽ ഹക്കീം അഹ്സനി ഖിറാത്ത് നടത്തി.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ കാരി സ്വാഗതവും ഉപദേശക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ ബഷീർ ബാത്ത നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ കെ.എം.സി.സിയുടെ ഉപഹാരം റഫീഖ് കോട്ടപ്പുറത്തിന് കൈമാറി.
