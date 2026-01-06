Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Jan 2026 12:37 PM IST
    6 Jan 2026 12:37 PM IST

    അബ്ദുറഹിമാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ പുരസ്കാരം റഫീഖ് അഹമ്മദിന്

    അബ്ദുറഹിമാൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ പുരസ്കാരം റഫീഖ് അഹമ്മദിന്
    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ പു​ര​സ്കാ​രം മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‌കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ പു​ര​സ്കാ​രം മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും മ​നു​ഷ്യ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും മ​ഹ​ത്താ​യ വ​ഴി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ജീ​വി​ത​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും​കൊ​ണ്ട് തെ​ളി​യി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദെ​ന്നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൈ​പി​ടി​ച്ചു ന​യി​ക്കാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യും മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും വ​ള​ർ​ത്താ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ റ​ഊ​ഫ് മ​ശൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, നാ​ദാ​പു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്തു​ണ, ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്, മ​ഹാ​ത്മാ​ആ​ർ​ട്സ്, നാ​ദാ​പു​രം ബ​ഡ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഫി​റോ​സ്, കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ മ​ശൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സീ​സ് തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​യ ക​ക്കോ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​ൺ ഷൈ​ൻ, സാ​ദി​ഖ്‌ കൊ​ല്ലം, അ​ലി അ​ക്ബ​ർ, വി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Rafiq Ahmed to receive Abdurahman Bafaqi Thangal Award
