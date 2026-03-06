Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 March 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 10:37 AM IST

    റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ റീ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത പ​രി​ധി​യി​ൽ

    റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ റീ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത പ​രി​ധി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ റീ​ഡി​ങ്ങു​ക​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ​ല്ലാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ക​സ്റ്റം​സ് (കെ.​ജി.​എ.​സി) അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ലും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും, രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വാ​യി തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കെ.​ജി.​എ.​സി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യും ഇ​ട​പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്നു.

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് എ​ല്ലാ ക​ര, ക​ട​ൽ, വ്യോ​മ ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​ജി.​എ.​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:RadiationKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Radiation readings within safe limits
