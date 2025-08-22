Begin typing your search above and press return to search.
    ഖു​ർ​ആ​ൻ സെ​മി​നാ​റും പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​വും ഇ​ന്ന്

    ഖു​ർ​ആ​ൻ സെ​മി​നാ​റും പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​വും ഇ​ന്ന്
    അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ദീ​നി​യെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹ​ദീ​സ് ലേ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ സെ​മി​നാ​റും പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​വും ഇ​ന്ന്. വൈ​കീട്ട് ഏ​ഴി​ന് റി​ഗാ​യ് ഔ​ഖാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. മു​ഖ്യാ​തിഥി​യാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ദീ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, ദി​വ്യപ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ആ​ത്മീ​യ യാ​ത്ര, ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​വും സ്വാ​ധീ​ന​വും: സ​ല​ഫു​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ദീ​നി​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    TAGS:StudentsgatheringKuwait NewsInternational Quran Seminar
    News Summary - Quran seminar and students' gathering today
