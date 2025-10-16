Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Oct 2025 11:59 AM IST
    ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം; 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം; 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 28ാമ​ത് കു​വൈ​ത്ത് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്ക​ൽ, പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 നാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തി​യ​തി​യെ​ന്ന് ഔ​ഖാ​ഫ് ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​മ​ൽ അ​ൽ ദ​ല്ലാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മോ​സ്കി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക. ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 17ന് ​സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കും. ജ​യി​ലി​ലെ ത​ട​വു​കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും മ​ല്‍സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​വും വി​ഭാ​ഗ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. ഇ​തു​വ​രെ 46,586 പേ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യും 4,465 പേ​ർ വി​ജ​യി​ച്ച​താ​യും ഔ​ഖാ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

