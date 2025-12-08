ഫഹാഹീൽ ദാറുത്തഅ്ലീമിൽ ഖുർആൻ മദ്റസ വാർഷികവും വിദ്യാർഥി ഫെസ്റ്റുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ (കെ.ഐ.സി) വിദ്യാഭ്യാസ വിങ്ങിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫഹാഹീൽ ദാറുത്തഅ്ലീമിൽ ഖുർആൻ മദ്റസയുടെ ഇരുപതാം വാർഷികവും വിദ്യാർഥി ഫെസ്റ്റും ആഘോഷിച്ചു.
മംഗഫ് നജാത്ത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മദ്റസ പ്രിൻസിപ്പൽ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഫൈസി പൊന്മള അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സമാപന സംഗമം കെ.ഐ.സി ചെയർമാൻ ശംസുദ്ദീൻ ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് ഫൈസി പ്രാർഥന നിർവഹിച്ചു.
കലണ്ടർ ചെയർമാൻ ശംസുദ്ദീൻ ഫൈസി ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ജംഷാദിനു നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. സപ്ലിമെന്റ് മദ്റസ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ സലാം പെരുവള്ളൂർ ജിസാൻ ഗ്രൂപ് മാനേജർ അബ്ദുൽ റസാഖിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. കെ.ഐ.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൈനുൽ ആബിദ് ഫൈസി, മെഡക്സ് സി.ഇ.ഒ ശറഫുദ്ദീൻ കണ്ണോത്ത് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു.ശിഹാബ് മാസ്റ്റർ നീലഗിരി, മുഹമ്മദലി ഫൈസി, അബ്ദുൽ മുനീർ പെരുമുഖം, സയ്യിദ് ഇല്ല്യാസ് ബാഹസൻ തങ്ങൾ, ഫൈസൽ ടി.വി, തസ്ലീം ചക്കരക്കല്ല്, റഷീദ് മസ്താൻ, മുഷ്താഖ് നഹ, നാസർ കപ്പാട്, ഫൈസൽ ചാനേത്ത്,അബ്ദു ഏലായി,സമീർ പാണ്ടിക്കാട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മദ്റസ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.ജി. മുഹമ്മദ് സ്വാഗതവും കെ.ഐ.സി സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അമീൻ മുസ്ലിയാർ ചേകന്നൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
