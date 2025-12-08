Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:51 AM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു​ത്തഅ്‍ലീമി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ വാ​ർ​ഷി​ക​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റും

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു​ത്തഅ്‍ലീമി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ വാ​ർ​ഷി​ക​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റും
    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു​ത്തഅ്‍ലീമി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ വാ​ർ​ഷി​ക​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റും കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ങ്ങി​നു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റുത്തഅ്‍ലീമി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    മം​ഗ​ഫ് ന​ജാ​ത്ത് സ്‌​കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ഫൈ​സി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ല​ണ്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി ഗ്രാ​ൻഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ജം​ഷാ​ദി​നു ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് മ​ദ്റ​സ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ ജി​സാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി, മെ​ഡ​ക്‌​സ്‌ സി.​ഇ.​ഒ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.​ശി​ഹാ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ നീ​ല​ഗി​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ പെ​രു​മു​ഖം, സ​യ്യി​ദ് ഇ​ല്ല്യാ​സ് ബാ​ഹ​സ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, ഫൈ​സ​ൽ ടി.​വി, ത​സ്ലീം ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ല്, റ​ഷീ​ദ് മ​സ്താ​ൻ, മു​ഷ്താ​ഖ് ന​ഹ, നാ​സ​ർ ക​പ്പാ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ ചാ​നേ​ത്ത്,അ​ബ്ദു ഏ​ലാ​യി,സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ദ്റ​സ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​ജി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​ഐ.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

