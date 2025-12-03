Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 9:38 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൂ​ളി​മു​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ്മാ​നം കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ (കെ.​ജെ.​യു) വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ദ​നി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ കേ​ന്ദ്ര ഖ്യു.​എ​ൽ.​എ​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ യൂ​നു​സ് സ​ലീ​മും സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ ഹ​ർ​ശാ​ബി​യും ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ന​ബീ​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൂ​ളി​മു​ട്ടം എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പു​ളി​ക്ക​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ്മ അ​ഹ്മ​ദ് ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​വും അ​ൽ ഫാ​ത്തി​മ്മ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, അ​ഫ്സ​ൽ അ​ലി, ഷീ​ബ എ​ൻ.​പി, ആ​സി​ഫ് ന​ട​ക്ക​ൽ, ഷാ​ക്കി​ർ കെ, ​ഫൈ​സ​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, ബി​ൻ​സീ​ർ, അ​ഹ്മ​ദ് കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ന്ന​ത മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി.

    കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ (കെ.​ജെ.​യു) വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ദ​നി, ഐ.​ഐ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി​ദ്ധീ​ഖ് മ​ദ​നി, മു​ൻ ഐ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ​ജി. ഉ​മ്മ​ർ കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സൂ​റ ഫാ​ത്തി​ഹ, അ​ല​ഖ്, ഖ​ദ്ർ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രീ​ക്ഷ​ഭാ​ഗം. പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ഐ.​ഐ.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷാ​നി​ബ് പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ മു​ട്ടി​ൽ, മു​ർ​ഷി​ദ് അ​രീ​ക്കാ​ട്, അ​ൽ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:school examQuran LearningWinners announcedquran
