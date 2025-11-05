Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:50 AM IST

    ഖുർആൻ ലേണിങ് സ്കൂൾ പരീക്ഷ; നിരവധി പേർ പ​ങ്കെടുത്തു

    ഖുർആൻ ലേണിങ് സ്കൂൾ പരീക്ഷ; നിരവധി പേർ പ​ങ്കെടുത്തു
    ഹ​വ​ല്ലി അ​ൽ​സീ​ർ സെൻറ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് പരീക്ഷ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സ്കൂ​ൾ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​രീ​ക്ഷ ഹ​വ​ല്ലി അ​ൽ​സീ​ർ സെൻറ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    വി​വി​ധ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫാ​ത്തി​ഹ, അ​ല​ഖ്, ഖ​ദ്ർ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രീ​ക്ഷ.

    പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ​യി​ക​ളെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് 6.30ന് ​റി​ഗ്ഗ​ഈ ഔ​ക്കാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ​ർ​ശ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷാ​നി​ബ് പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ മു​ട്ടി​ൽ, മു​ർ​ഷി​ദ് അ​രീ​ക്കാ​ട്, അ​ൽ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:school examquranparticipated
    News Summary - Quran Learning School Exam; Many people participated
