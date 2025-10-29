Begin typing your search above and press return to search.
    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഗു​ണ​പ​രം; ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വെ​സും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഗു​ണ​പ​രം; ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വെ​സും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വെസ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ

    അ​ബ്ദു​ൽ മു​ഹ്‌​സി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ​ഫ​ഗാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ധാ​ര​ണപ​ത്രം ഒ​പ്പു​വ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു​മി​ച്ചു​നീ​ങ്ങി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​വൈ​ത്തും കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സും. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വെസ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വെ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ഹ്‌​സി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ​ഫ​ഗാ​നും കു​വൈ​ത്ത് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്തും ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത് റീ​ജനണ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ നെ​ടി​യാ​ട​ത്ത്, കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വെ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ ഷാ​ത്തി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വെസി​ന്റെ​യും മി​ക​വ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ. ഇ​തു​വ​ഴി കു​വൈ​ത്തി​ലും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന നൂ​ത​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, സ​ഹ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​സാ​ധാ​ര​ണ മൂ​ല്യ​വും സൗ​ക​ര്യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വെസു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നൂ​ത​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി ഒ​രു​മി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Quality for consumers and travelers; Lulu Hypermarket and Kuwait Airways sign MoU
