Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    5 Oct 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    5 Oct 2025 12:59 PM IST

    യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം ഒ​മാ​നി​ൽ; ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്

    T20 World Cup
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ.​സി.​സി പു​രു​ഷ ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 17 വ​രെ ഒ​മാ​നി​ലാ​ണ് ഈ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് (ഇ.​എ.​പി) യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, കു​വൈ​ത്ത്, ജ​പ്പാ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, സ​മോ​വ, പാ​പ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ എ​ന്നീ ഒ​മ്പ​തു ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഈ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​വ ​ഗ്രൂ​പ് ത​ല​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ (ഗ്രൂ​പ് -എ), ​നേ​പ്പാ​ൾ, കു​വൈ​ത്ത്, ജ​പ്പാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്- ബി), ​ഒ​മാ​ൻ, സ​മോ​വ, പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ (ഗ്രൂ​പ്-​സി) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റും. സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ 2026 ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നേ​പ്പാ​ളി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ജ​പ്പാ​നു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ൽ അ​മേ​ര​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. ലോ​ക​ക​പ്പ് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തി ഒ​മാ​നി​ൽ ക​ഠി​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ടീം. ​ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സ്റ്റാ​ഫി​നും കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    T20 World CupKuwait NewsQualifying Match
