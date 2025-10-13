Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Oct 2025 9:27 AM IST
    date_range 13 Oct 2025 9:27 AM IST

    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; അ​മീ​ർ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു

    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; അ​മീ​ർ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​ക്ക് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​മീ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന് അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​രി അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ലെ മൂ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും അ​ഗാ​ധ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും സ​ഹ​താ​പ​വും അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

