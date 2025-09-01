Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:53 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ആ​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘം

    qatar civil defence
    ഖ​ത്ത​ർ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർഫോ​ഴ്‌​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​ർ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം​സ് സെ​ക്ട​ർ ആ​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ കൈ​മാ​റ്റം, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    സേ​ന​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യു​ള്ള മെ​ക്കാ​നി​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി, പ​രി​പാ​ല​നം, നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ത്യേ​ക സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ട​ന​ടി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഫി​സി​ക്ക​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsheadquartersKuwait Newsqatar Civil Defensekuwait fire force
    News Summary - Qatari delegation visits Kuwait Fire Force headquarters
