Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    11 Sept 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 10:57 AM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നൊ​പ്പം ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു പി​റ​കെ ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത്, ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച അ​മീ​ർ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സു​ര​ക്ഷ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ച​ന​വും സ​ഹ​താ​പ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗം സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​സ്ഥാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​നു സ​മീ​പ​ത്താ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

