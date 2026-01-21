Begin typing your search above and press return to search.
    21 Jan 2026 11:27 AM IST
    21 Jan 2026 11:27 AM IST

    സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര്‍ച്ചേ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര്‍ച്ചേ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ആ​യി. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി പാ​ഴ് ചെ​ല​വും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് സ​ബ്‌​സി​ഡി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    എ​ല്ലാ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ഭ​ര​ണ​പ​ര ലി​ങ്കേ​ജ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ പ​ഴു​തു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി കൃ​ത്രി​മ​ത്വം ത​ട​യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യി ആ​ക്ടിം​ഗ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ.​സ​യ്യി​ദ് ഇ​സ്സ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ൻ​വെ​ന്റ​റി നി​ല​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സി​സ്റ്റം സ്വ​യം വാ​ങ്ങ​ൽ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും വി​ൽ​പ്പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ഡാ​റ്റ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ല, ഡെ​ലി​വ​റി സ​മ​യം, മി​നി​മം ഓ​ർ​ഡ​ർ അ​ള​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ന്ദ്ര ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

