Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    2 Sept 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 11:42 AM IST

    പു​ന​ർ​ജനി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    പു​ന​ർ​ജനി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    പു​ന​ർ​ജനി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഡോ.​സു​സോ​വ​ന സു​ജി​ത്ത് നാ​യ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​ന​ർ​ജനി കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ല്‍ഫി​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ല്‍ഘാ​ട​നം ഡോ.​സു​സോ​വ​ന സു​ജി​ത്ത് നാ​യ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​

    ഡോ.​മ​റി​യ ഉ​മ്മ​ൻ, അ​സീം സേ​ട്ട് സു​ലൈ​മാ​ൻ (ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ), അ​ബ്ബാ​സ് (എ.​ആ​ർ.​വൈ. എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ), മു​ഹ​മ​ദ് അ​ലി (മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ), ഹ​ർ​ഷ​ല്‍ (മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ള്‍ഡ് ),ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ്, അ​ബ്ദു​ള്‍ നാ​സ​ർ, ദി​വ്യ, സാ​ജു, ര​തീ​ഷ് വ​ർ​ക്ക​ല, ഫാ​ത്തി​മ ഷെ​റി​ദ, പി.​എം.​നാ​യ​ര്‍, മ​നോ​ജ് പ​രി​മ​ളം, പു​ന​ർ​ജനി യൂണി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ര​യ ജ​സ്റ്റി​ൻ, ജ​ലീ​ല്‍, ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സീ​ത സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​എ. ക​രീം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ നാ​ട​ൻ​പ്പാ​ട്ട് സം​ഘം പൊ​ലി​ക അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​ൻ​പ്പാ​ട്ടും നാ​ട്ടു​ക​ല​ക​ളും, സ്വ​സ്തി​ക ഡാ​ൻ​സ് സ്കൂ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ല്‍ ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. ജോ​ബി, ഹൃ​ത്വി​ക, ധ​നേ​ഷ്,ആ​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

