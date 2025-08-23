Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:18 PM IST

    വ​ക്കം മൗ​ല​വി സ​മ്പൂ​ർ​ണ്ണ കൃ​തി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​വോ​ത്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും

    വ​ക്കം മൗ​ല​വി സ​മ്പൂ​ർ​ണ്ണ കൃ​തി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​വോ​ത്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ക്കം മൗ​ല​വി സ​മ്പൂ​ർ​ണ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ത​ല പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​വോ​ത്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30 മ​ണി​ക്ക് മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ കു​വൈ​ത്തും യു​വ​ത​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് വ​ക്കം അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മൗ​ല​വി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ര​ച​ന കൈ​ര​ളി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗോ​ള ഇ​സ് ലാ​മി​ക ച​ല​ന​ങ്ങ​ളെ കേ​ര​ള മു​സ് ലിം ​ന​വോ​ത്ഥാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് വ​ക്കം മൗ​ല​വി. കേ​ര​ള മു​സ് ലിം ​ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മൗ​ല​വി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ ഒ​രു കാ​ല​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പു​തി​യ കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നും സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും മ​ത​ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സാ​മു​ദാ​യി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നും മൗ​ല​വി വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ റി​ഹാ​സ് പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ഔ​ക്കാ​ഫി​ന്‍റെ​യും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്- 6582 9673, 9782 7920.

    TAGS:Gulf Newsvakkom abdul khaderKuwaitBook Publish
